Si è spento all'età di 43 anni Leonid Radvinsky, proprietario della piattaforma di contenuti per adulti OnlyFans. L'imprenditore ucraino-americano, con un patrimonio netto di 4,7 miliardi di dollari aveva acquisito Fenix International, la società che possiede e gestisce la piattaforma nel Regno Unito, nel 2018. Radvinsky ''si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro", ha sottolineato la società annunciando la scomparsa dell'imprenditore. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leo Radvinsky", ha precisato la società. "La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a mister OnlyFans. Leo Radvinsky scomparso a 43 anni: la sua storia

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