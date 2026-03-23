La Francia saluta il socialista Lionel Jospin: dall’esperienza di governo alla sconfitta del 2002, oggi il ricordo di un leader rigoroso, lucido e profondamente politico “Ha incarnato una sinistra autentica che conosceva la realtà”. CosìPierre MoscoviciricordaLionel Jospin, scomparso ieri all’età di 88 anni. Solo lo scorso gennaio aveva parlato di un “serio intervento chirurgico”, senza entrare nei dettagli. Oggi la Francia saluta non solo un ex premier, ma una delle ultime figure capaci di tenere insiemepensiero e azione politica. “Una presenza intellettuale di rilievo in un mondo che vagava senza meta”, lo definisceJean-Luc Mélenchon, restituendo l’immagine di un uomo che ha attraversato la Quinta Repubblica lasciando un segno preciso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Addio a Lionel Jospin, la sinistra francese perde una delle sue ultime figure di riferimento

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