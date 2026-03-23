addio a barsanti vera memoria storica del lido

Lido di Camaiore (Lucca), 23 marzo 2026 – Nel cuore della notte, Renzo Barsanti, vulgo ‘il Pisano’, storico tassista e a lungo titolare di un autonoleggio, è salito nel mondo dei più. Un personaggio autentico, testimone del tempo e del periodo d’oro (aveva 95 anni) della Versilia, grande conoscitore di aneddoti e di tanti personaggi che hanno nobilitato la nostra zona. Un anno e mezzo fa aveva perso la moglie Ersilietta. Lascia i figli Mara, Moreno e Roberta (con le rispettive famiglie) e il ricordo di una persona spiritosa e dissacratoria che con lo spirito giusto sapeva prendere la vita. La salma è stata composta nella stanza del commiato della Misericordia di Viareggio; i funerali lunedì alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore di Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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