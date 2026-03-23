Acquisizione strategica | con Sostelia si accelera sui servizi per l’industria

IL GRUPPO Hera ha perfezionato l’acquisto del 100% di Società Trattamento Acque, di Mantova, e delle relative società controllate parte del Gruppo Sostelia. La vendita è avvenuta per il 65% da parte di Xenon Fidec, fondo di private equity impact gestito da Xenon AIFM, e per il restante 35% da imprenditori, soci di minoranza di Sta, che, a partire da agosto 2023, avevano ceduto al fondo l’intero capitale delle singole società. Le società del Gruppo Sostelia, grazie al know-how peculiare, sono fra le più importanti nel settore del trattamento delle acque, con tecnologie avanzate, ricerca, sviluppo. Il Gruppo Sostelia, nato da una strategia di aggregazione di aziende che forniscono soluzioni di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di trattamento delle acque, gestisce oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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