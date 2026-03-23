Achille Lauro super show L’artista le ’canta’ al Franchi | Tornerei ma è inagibile

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Abbiamo fatto di tutto per venire a suonare allo stadio nel 2027 ma mi hanno detto che è inagibile". Così il cantante romano Achille Lauro dal palco del Mandela Forum sabato scorso, durante la prima delle due serate da tutto esaurito (circa 7.500 persone a sera). Il tour nei palazzetti dell’artista sta andando a gonfie vele tanto che in molte città ha raddoppiato o triplicato le date per rispondere alle tante richieste dei fan. L’entusiasmo è tale che Lauro ha già annunciato il passo successivo, ovvero il tour ’Per Sempre Noi’ negli stadi per l’estate 2027. Lauro partirà dal Dall’Ara di Bologna il 6 giugno e andrà a Bari, Milano, Torino, Padova e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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