Accoltellamento a Follonica c’è un fermo

Follonica (Grosseto), 23 marzo 2026 – Trovato l’accoltellatore del 21enne che era rimasto ferito in via Colombo, nella zona della stazione a Follonica. Si conclude dunque velocemente il brutto episodio che era accaduto nella notte tra venerdì e sabato nella città del Golfo, episodio che aveva lasciato un retrogusto amaro per il ritrovamento del giovane in un lago di sangue nella centralissima via Roma. L’aggressore, un follonichese, è stato individuato e portato nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. Il giovane, aggredito, di origini albanesi, residente nel grossetano, era stato raggiunto all’addome con due coltellate. Era crollato a terra dopo essere fuggito a piedi e si è accasciato a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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