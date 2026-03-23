NON SOLO manifattura di alta gamma. L’impegno esg di Cieffe si traduce in un insieme strutturato di iniziative che intrecciano sostenibilità ambientale, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, in coerenza con il piano strategico per lo sviluppo sostenibile del gruppo. Si tratta di un percorso organico, che testimonia come, per l’azienda nata in provincia di Cremona quarant’anni fa, la sostenibilità rappresenti un vero e proprio un modello d’impresa, radicata nel territorio e orientata a generare valore condiviso. Tra le iniziative più significative, nel 2025 l’azienda ha avviato, insieme alla cooperativa sociale La Nuvola di Orzinuovi e alla fondazione Sagittaria, il progetto Kumo – "nuvola" in giapponese – che unisce economia circolare e inclusione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Accessori nati dagli scarti grazie al progetto "Kumo"

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