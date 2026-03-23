Nel 1919 l’Italia era guidata da Vittorio Emanuele Orlando, e stava attraversando un clima politico, sociale ed economico molto difficile. L’ex socialista e combattente Benito Mussolini lanciò sul Popolo d’Italia un appello di partecipazione a una riunione programmatica annunciando che da essa sarebbe sorto un antipartito in grado di far fronte a due pericoli: “quello misoneista di destra e quello distruttivo di sinistra”. Il movimento politico sarebbe nato il 23 marzo 1919.In vista dei preparativi per la riunione venne formato il Fascio Primigenio, ovvero il Fascio di Combattimento di Milano, con l’idea di riprendere l’antico simbolo dei littori romani, alludendo al fatto che “l’unione fa la forza”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 23 marzo, l’Adunata dà vita al Fascismo

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Mussolini edit Oggi nasce il fascismo.

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