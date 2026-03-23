Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘Masking Tape’: tra estetica urbana e critica al brand. L’estetica del nastro adesivo come dichiarazione di stile. Il berretto Balenciaga ‘Masking Tape’ non è un semplice accessorio, ma un manifesto visivo dell’estetica streetwear contemporanea. L’elemento distintivo è l’applicazione grafica sulla visiera: un nastro bianco con la scritta ‘BALENCIAGA’ in nero che simula un nastro di imballaggio o di mascheratura industriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abbiamo testato Balenciaga Berretto ‘masking Tape’

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