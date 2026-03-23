- CIVITANOVESE - (Sospesa per pioggia): Baldi; Tomassini, Cantarini, Marcaccio, Ciaramitaro, Spagna, Gobbi, Panichelli, Gigli, Veneroso, Costa Ferreira. A disp. Febbo, Emiliozzi,Pitronaci, Leo Mario, Bugaro, Tringali, Cosignani, Romero, Cognigni. All. Buratti. CIVITANOVESE: Servalli; Baiocco, Martiarena, Visciano, Romero, Lorenzoni, Mendes, Marietti, Nacciarriti, Franco, Malaccari. A disp. Massenz, Sciarra, Pompili, Pensalfini, Barone, D’Ancora, Piccinin, Ardemagni, De Olivera. All. Silva. Arbitro: Della Porta di Benevento. Note – Partita sospesa a rinviata a 3’pt per maltempo. Spettatori 700 circa. Un violento acquazzone, con tanto di fulmini e grandine, cala sul comunale San Francesco costringendo il direttore di gara a rinviare il match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Trodica vince l’acquazzone. Partita sospesa dopo tre minuti

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