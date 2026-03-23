La notte della vittoria del No al referendum sulla giustizia si trasforma in una festa di piazza nel cuore della Capitale. A Piazza Barberini esplode la gioia dei sostenitori contrari alla riforma, con centinaia di persone radunate per celebrare un risultato che ha ribaltato le aspettative della vigilia. La manifestazione, convocata dalla CGIL, assume subito i contorni di una celebrazione politica e sociale. Bandiere, cori e slogan riempiono la piazza, trasformandola in un simbolo della mobilitazione che ha accompagnato la campagna referendaria. Tra i presenti si mescolano sigle e sensibilità diverse: dal Partito Democratico a Potere al Popolo, passando per associazioni, studenti e attivisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - A Roma la festa del NO al referendum, “Meloni a casa”

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