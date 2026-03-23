A Roma la festa del NO al referendum L' Italia che resiste

Da agi.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Esplode a  Roma  la gioia dei  sostenitori del 'No'  al  referendum  che scendono in piazza.  Piazza Barberini  si è riempita per la  manifestazione  convocata dalla  CGIL  per celebrare la  vittoria  del  voto contrario  alla  riforma della giustizia. Tante le bandiere del  Pd, della  CGIL, di  Potere al Popolo  per una grande festa di coloro che hanno sostenuto il  fronte del no. Tra i tanti presenti spicca uno striscione degli  studenti universitari  che recita " L'Italia che resiste " con anche striscioni e cori la premier Meloni: "Deve andare a casa" urlano in coro. Nonostante una leggera pioggia le persone non sembrano avere intenzione di abbandonare la piazza. 🔗 Leggi su Agi.it

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