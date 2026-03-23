AGI - Esplode a Roma la gioia dei sostenitori del 'No' al referendum che scendono in piazza. Piazza Barberini si è riempita per la manifestazione convocata dalla CGIL per celebrare la vittoria del voto contrario alla riforma della giustizia. Tante le bandiere del Pd, della CGIL, di Potere al Popolo per una grande festa di coloro che hanno sostenuto il fronte del no. Tra i tanti presenti spicca uno striscione degli studenti universitari che recita " L'Italia che resiste " con anche striscioni e cori la premier Meloni: "Deve andare a casa" urlano in coro. Nonostante una leggera pioggia le persone non sembrano avere intenzione di abbandonare la piazza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Roma la festa del NO al referendum, "L'Italia che resiste"

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