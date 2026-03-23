A Roma il Colosseo perde per la prima volta sui social | non è più lui il più fotografato e l’algoritmo non mente

Cosa succederebbe se il simbolo di Roma per eccellenza cambiasse e se il Colosseo – icona assoluta della città e del turismo italiano – non fosse più il soggetto più fotografato e condiviso online sui social? Sembra strano, ma sta andando esattamente così. E a dirlo non sono tanto le sensazioni, ma i numeri degli algoritmi. C’è infatti un dato sorprendente che ci racconta quella che è molto più di una semplice classifica: il segnale di un cambiamento profondo nel modo in cui raccontiamo i luoghi. Non ci resta che provare a scoprirlo. LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Il sorpasso social al Colosseo: il tiramisù lo supera nelle classifiche. 🔗 Leggi su Funweek.it

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