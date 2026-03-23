Torna la 7° edizione del Festival delle Arti Contemporanee di Verona. Protagonista del primo appuntamento sarà il veronese Andrea Ciresola, il cui lavoro si concentra sull'Arte visiva contemporanea (pittura, scultura e disegno) e sulla scrittura (narrativa, racconti e poesia). L'artista presenterà il suo ultimo romanzo che ha come nucleo narrativo lo sguardo, inteso come strumento capace di cogliere realtà non a tutti evidenti. Un viaggio accompagnato da opere multimediali, iperrealistiche e disegni. Questo evento del festival presenta l'arte visiva come un potente e irrinunciabile strumento narrativo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Sulle orme di Giotto e San Francesco dove è nato lo sguardo dell’uomo modernoMILANO – Esistono momenti nella storia in cui il modo di percepire la realtà cambia per sempre.

Lo sguardo, l’ironia, lo stile di Agatha Cristhie a cinquant'anni dalla scomparsaDomani sarà il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Agatha Christie e ancora oggi i suoi romanzi sono un gioiello.

CEO Thought He Was Infertile,Discovers The Girl He Loved Has His Son!#cdrama

Una raccolta di contenuti su A perdita d'occhio Dove osa lo sguardo

Discussioni sull' argomento Beachline Festival 2026; Salviamo la vista sul faro di Virginia Woolf; Panareo, città invisibile: ecco il campo temporaneo che dura da trenta anni visto dal drone; Panchine giganti in Piemonte: dove sono e percorso.

A perdita d’occhioUna strada attraversa il campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, distrutto dai bombardamenti israeliani. La situazione umanitaria nel territorio palestinese resta critica ... internazionale.it

Buongiorno, per la perdita di mio padre. Per chi avesse bisogno, ho uno scatolone e più di pannoloni per uomo. Se interessati, ritiro in via Molino 4, Bazzano. facebook

Dossier Ars, luci e ombre nel bilancio consolidato 2024 della Regione: 39 società sono in perdita x.com