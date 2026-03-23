CARRARA – Attracco alla banchina Fiorillo del porto di Marina di Carrara per la nave Ocean Viking. A bordo 116 migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo Meridionale. Si tratta del primo sbarco del 2026 al porto di Marina di Carrara, complessivamente il conto degli attracchi di navi ong nello scalo apuano sale a 21 a partire dal 30 gennaio 2023. Da allora con quelli di giovedì saranno arrivati complessivamente a Marina di Carrara 2385 migranti. Il picco di arrivi nel porto apuano si è registrato nel 2023 con 9 attracchi e 1101 persone sbarcate, nel 2024 gli attracchi furono invece 5 con 708 migranti. Nel 2025 il numero di navi giunte fino a Marina di Carrara è cresciuto, sei, mentre è calato quello delle persone sbarcate, 460. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - A Marina di Carrara la Ocean Viking con a bordo 116 migranti

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