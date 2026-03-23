A Lampedusa l' affluenza più bassa della Sicilia per il referendum Mannino | Ma ha vinto il ' sì'

Il sindaco delle isole Pelagie: "Tanto le consultazioni referendarie quanto quelle politiche, non vengono sentite. Solo le comunali portano in blocco gli isolani alle urne" "Purtroppo è un'affluenza molto bassa, ma ha vinto 'sì' - ha spiegato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino che è stato fra i sostenitori della riforma -. A Lampedusa e Linosa, tanto i referendum, quanto le politiche, non vengono sentite. Solo le comunali portano in blocco gli isolani alle urne. Nel referendum che c'era stato prima di questo, l'affluenza era stata di poco oltre il 20%. Con questo siamo arrivati quasi al 27%. È già un risultato". AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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