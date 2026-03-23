Il del lavoro in Italia si sta trasformando radicalmente: 75 aziende sono state selezionate come i migliori ambienti professionali per il 2026, segnando un salto qualitativo nella fiducia dei dipendenti e nei risultati economici. Questa classifica, elaborata ascoltando oltre 210mila collaboratori di 415 organizzazioni, rivela che la soddisfazione sul posto di lavoro non è solo un indicatore morale, ma un motore concreto per la crescita aziendale. L’indice di fiducia medio tra queste realtà d’eccellenza ha raggiunto l’85%, superando del 41% la media nazionale e distaccandosi nettamente dalle altre aziende certificate. Mentre il fatturato delle imprese italiane cresce dell’1% secondo gli indici generali, queste 75 eccellenze registrano una espansione dei ricavi del +20%, dimostrando che investire nelle persone genera valore tangibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 75 eccellenze: +20% ricavi e fiducia all’85%

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