25 marzo la tradizione delle zitelle a Roma | il rito delle Ammantate e la carità pontificia

C’è una tradizione romana che sopravvive nei dettagli della memoria, fatta di riti, processioni e tradizioni oggi dimenticate. Il giorno dell’Annunziata, era una data speciale anche per un’usanza singolare che univa fede e carità. Protagoniste erano giovani donne e una cerimonia solenne nel cuore della città. Un rito che racconta un volto sorprendente della storia della città. Ma a Roma avevate mai sentito parlare della processione delle zitelle del 25 marzo? LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Il rito delle Ammantate: la “processione delle zitelle” del 25 marzo a Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tradizionalmente, ogni 25 marzo, nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva, si svolgeva la suggestiva processione delle “Ammantate”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Buon di gente, sono nel gruppo da poco, non vi annoio con viaggi passati ma sono tornata da 2 giorni a Roma vi metto qualche foto: una della mostra egizia per cui abbiamo fatto questa capatina, la mia "attrazione " preferita , il pantheon, abbiamo visto quello facebook

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