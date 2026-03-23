Firenze, 22 marzo 2026 – Il 23 marzo del 1837 nasceva a Firenze Virginia Oldoini, meglio nota come la Contessa di Castiglione. Discendente da una delle più nobili famiglie toscane, trascorse a Firenze gli anni della sua infanzia. ‘Femme fatale’ del Risorgimento, era considerata tra le donne più belle ed affascinanti del tempo. La sua bellezza, intelligenza e disinibizione indussero Cavour (del quale era lontana parente) e Vittorio Emanuele II a servirsene per una ‘ missione diplomatica’ a Parigi finalizzata ad ottenere l’appoggio di Napoleone III alla causa nazionale italiana. Era una donna indipendente, senza mezze misure, colta, e proiettata nel futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 23 marzo, nasce la Contessa di Castiglione. Virginia Oldoini: la donna (dimenticata) dell’Unità d'Italia

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