Il 23 marzo 2026 segna un punto di svolta nelle relazioni difensive tra due potenze globali, con il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius che propone a Yokosuka un nuovo patto strategico. Durante un incontro tenutosi la domenica precedente al porto navale giapponese, Pistorius ha presentato l’idea di un accordo di accesso reciproco volto a snellire le procedure burocratiche per lo scambio di truppe. Questa iniziativa mira a permettere ai soldati tedeschi e giapponesi di operare sul territorio dell’altra nazione con maggiore facilità, superando gli ostacoli amministrativi che finora hanno rallentato la cooperazione militare diretta. L’incontro si è svolto nella base navale di Yokosuka, dove Pistorius ha incontrato il suo omologo Shinjir? Koizumi per discutere di questo quadro normativo innovativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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