2026 | Germania e Giappone firmano patto militare storico
Il 23 marzo 2026 segna un punto di svolta nelle relazioni difensive tra due potenze globali, con il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius che propone a Yokosuka un nuovo patto strategico. Durante un incontro tenutosi la domenica precedente al porto navale giapponese, Pistorius ha presentato l’idea di un accordo di accesso reciproco volto a snellire le procedure burocratiche per lo scambio di truppe. Questa iniziativa mira a permettere ai soldati tedeschi e giapponesi di operare sul territorio dell’altra nazione con maggiore facilità, superando gli ostacoli amministrativi che finora hanno rallentato la cooperazione militare diretta. L’incontro si è svolto nella base navale di Yokosuka, dove Pistorius ha incontrato il suo omologo Shinjir? Koizumi per discutere di questo quadro normativo innovativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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