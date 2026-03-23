20 anni di Twitter | da rivoluzione digitale a rumore di fondo

Il primo messaggio del fondatore di Twitter, Jack Dorsey, era semplice, persino banale: “just setting up my twittr”, “sto solo configurando il mio twitt”. Neppure lui si sarebbe aspettato che quello che stava nascendo sarebbe diventato un prezzo fondamentale della storia digitale dell’umanità, molto più di un semplice social network. A venti anni di distanza da quella manciata di parole, Twitter è diventato una piazza globale del dibattito pubblico, il luogo dove personaggi di livello, ma anche cittadini comuni avrebbero condiviso pensieri, notizie e rivoluzioni in tempo reale. È la storia di un’idea geniale, di un successo travolgente, ma anche di una lenta, inesorabile trasformazione che oggi costringe a chiederci: cosa ne è rimasto? Twitter è stato, prima di tutto, il luogo in cui internet ha imparato a parlare in tempo reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

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