Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Dal profumo della carta alla “scusa” di un altro capitolo: ecco i comportamenti che solo chi ama leggere può capire davvero Amare i libri non è solo un passatempo, ma un modo di vivere. Per chi legge, ogni momento libero è un’occasione per immergersi in un’altra storia. Emozioni intense, rituali personali e piccole manie rendono i lettori riconoscibili ovunque. Ogni nuovo libro viene annusato: l’odore della carta e dell’inchiostro è parte dell’esperienza, quasi un rito irrinunciabile. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - 20 abitudini dei veri amanti dei libri: segnali che sei un lettore incallito

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20 abitudini che solo i veri amanti dei libri possono capireDal profumo della carta al rito del solo un altro capitolo: scopri le 20 abitudini che rendono gli amanti dei libri unici ed irripetibili. libreriamo.it