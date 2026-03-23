Il 23 marzo 2026 segna l’avvio di una sfida scientifica unica: dodici volontari sani saranno selezionati per trascorrere un mese intero a oltre duemila metri di quota. L’iniziativa, promossa da Eurac Research, mira a decifrare come il corpo umano reagisce all’esposizione prolungata in ambienti montani moderatamente alti. Non si tratta di una vacanza gratuita, ma di un esperimento rigoroso dove la vita quotidiana diventa dato scientifico. L’obiettivo primario è monitorare le variazioni fisiologiche che subiscono gli organismi umani quando vivono stabilmente sopra i 2000 metri. La ricerca non cerca eroi dell’alpinismo, ma persone comuni pronte a isolarsi per quattro settimane intere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 12 volontari: un mese gratis sopra i 2000 metri

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