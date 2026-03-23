10 esercizi di crossfit per iniziare a fare sul serio

Avete presente il crossfit e i suoi esercizi? Non è solo un allenamento, ma un linguaggio globale del fitness. Nato negli Stati Uniti per iniziativa di Greg Glassman, nel giro di pochi decenni è diventato un fenomeno diffuso, con milioni di praticanti e competizioni come i CrossFit Games a fare da vetrina. Il motivo è semplice: funziona, ed è misurabile. Dentro c'è tutto: sollevamento pesi, cardio, ginnastica a corpo libero, corsa, arrampicata su corda e molto altro. “Cross”, appunto, come incrocio. Il principio è quello dell' allenamento funzionale: movimenti naturali, eseguiti ad alta intensità e variati continuamente. Il risultato è un sistema che sviluppa insieme forza, resistenza, coordinazione e mobilità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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