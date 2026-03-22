Nelle ultime settimane il presidente ucraino Zelensky ha visto il calo del consenso dei cittadini verso le sue posizioni e l’erosione dell’appoggio occidentale su questioni fondamentali. Lo testimoniano gli ultimi sondaggi e le mosse recenti di USA e UE. L’opinione di una larga maggioranza. La rivista britannica The Spectator definisce “ esplosivo ” il sondaggio effettuato dal 1° all’8 marzo dal Kyiv International Institute of Sociology (KIIS). Il 61% degli ucraini è disposto a votare un referendum sulla pace con cui fare dei compromessi territoriali con la Russia a patto di ottenere l’adesione alla UE nonché solide garanzie di sicurezza dagli alleati occidentali. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Zelensky sta perdendo il consenso dei cittadini e l’appoggio degli alleati

Articoli correlati

Leggi anche: Zelensky: "L'Ucraina non sta perdendo"

Leggi anche: Zelensky: ‘l’Ucraina non sta perdendo la guerra’

ZELENSKY A DAVOS cita 'il giorno della marmotta': In un anno NULLA È CAMBIATO

Approfondimenti e contenuti su Zelensky sta perdendo il consenso dei...

Temi più discussi: Zelensky: La macchina della guerra di Putin ha aiutato l’Iran; Zelensky: la guerra in Iran distrae e indebolisce Kiev; Sean Penn commosso vince a Kiev l'Oscar più importante: guarda il video; Sean Penn riceve una statuetta dall’Ucraina: il ringraziamento per la sua vicinanza.

L'Europa a Kiev: Putin sta perdendo, la pressione aumenteràKIEV - L'Europa è al vostro fianco, e aumenterà la pressione su Mosca. A quattro anni dall'inizio della guerra i vertici dell'Ue hanno scelto di onorare nel miglior modo possibile l'alleanza con ... ansa.it

Così Putin ha aiutato l’IranSecondo il presidente ucraino, Mosca ha aiutato l’Iran a migliorare i droni kamikaze usandoli contro Kiev ... msn.com

#TG2000 - #Ucraina, Ue sostiene #Zelensky ma i russi avanzano ancora #20marzo #TV2000 #Russia x.com

Macron: "Intercettata una petroliera russa nel Mediterraneo. Finanzia la guerra, non lo permetteremo". Zelensky: inviati 228 specialisti in 5 stati del Golfo per contrastare gli shahed. Miami, domani colloqui Stati Uniti - Ucraina sui droni facebook