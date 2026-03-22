Il team di Zelensky si è incontrato con Steve Witkoff e Jared Kushner negli Stati Uniti, un evento ritenuto importante a livello internazionale. La diplomazia continua nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky ha sottolineato la necessità di capire se la Russia è pronta a concludere il conflitto in modo dignitoso.

“Oggi, il nostro team ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner negli Stati Uniti. Questo è importante per il mondo intero: la diplomazia continua e stiamo lavorando per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Nessuno vuole questa guerra. I team proseguiranno le discussioni domani. La questione fondamentale è capire quanto la Russia sia pronta a muoversi verso una vera fine della guerra – in modo onesto e dignitoso – soprattutto ora, in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono aumentate a causa della situazione con l’Iran. Seguirà un rapporto più dettagliato da parte del nostro team.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘bisogna capire se la Russia è pronta a fine guerra dignitoso’

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