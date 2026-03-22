A Largo Rastatt, la fontana con i giochi d’acqua sarà il principale punto di interesse durante l’estate 2026. La fontana, con le sue fontanelle e spruzzi d’acqua, attirerà residenti e visitatori che vorranno rinfrescarsi e divertirsi. L’amministrazione ha annunciato che la zona sarà allestita con nuove installazioni per rendere più vivace e accogliente lo spazio pubblico.

I giochi d’acqua della fontana di Largo Rastatt saranno l’attrattiva dell’estate 2026. Sono loro – i sei getti che si illuminano nelle ore notturne e ‘danzano’ nell’aria – la vera novità della nuova piazza con terrazza sul mare che ha preso il posto, non nel cuore dei fanesi, dell’Anfiteatro Rastatt. Ieri l’inaugurazione della fontana con la quale si è conclusa la prima fase della riqualificazione del Waterfront di Sassonia, avviata dall’amministrazione Seri e conclusa dalla giunta Serfilippi. Non a caso, l’ex sindaco Seri, attuale consigliere regionale, ieri mattina ha tagliato il nastro a fianco del primo cittadino Luca Serfilippi e dell’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Ilari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zampilla piazza Rastatt. L’acqua che danza sarà l’attrattiva d’estate

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