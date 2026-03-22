Zaffini | Tutelare la sovranità dei dati sanitari

"L'impegno del governo è quello di velocizzare i passaggi per realizzare una governance che ci consenta di utilizzare i dati che debbono rimanere di proprietà dello Stato" - Roma – L’Italia è stato fra i primi paesi a dotarsi di una normativa sulla cybersecurity e sull’Intelligenza Artificiale dimostrando di essere all’avanguardia su questi temi. Lo ha dichiarato il senatore Francesco Zaffini, presidente della commissione Senato di Palazzo Madama nel corso della conferenza nazionale “AI & Cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali”, in corso al Senato. “Questi strumenti fra i quali l’Intelligenza Artificiale, il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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