WWE | Penta avrà un avversario messicano a Wrestlemania ecco di chi si tratta

Durante la seconda serata di Rey de Reyes, è stato annunciato che Penta affronterà un avversario messicano a Wrestlemania per il titolo Intercontinentale. L’annuncio è stato fatto in un segmento parlato che ha coinvolto Dorian Roldan e Hijo del Vikingo, lasciando intendere che il match sarà uno dei momenti principali dello show.

Un confronto di Dorian Roldan durante lo show Rey de Reyes potrebbe aver settato una prossima sfida per lo Showcase of Immortals (e sarà titolata!) Anche Penta avrà un match a Wrestlemania e sarà valevole per il titolo Intercontinentale. E’ quanto emerge da un segmento parlato andato in onda durante la seconda serata di Rey de Reyes, che vedeva coinvolti Dorian Roldan e Hijo del Vikingo. Quest’ultimo, dopo aver perso la cintura della AAA, ha voglia di rivalsa. Il confronto con Penta è cosa recente e così l’ex proprietario della compagnia messicana ha tranquillizzato il suo protetto. Avrà il suo match per il riscatto. Vienen cosas grandes para El Hijo del Vikingo y El Ojo pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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