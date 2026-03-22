WWE | Jade Cargill svela il nome della nuova stable?

Durante le ultime puntate di WWE, Jade Cargill ha fatto riferimento a una possibile nuova stable. La wrestler ha menzionato un nome e ha lasciato intendere che potrebbe formare un nuovo gruppo con altri atleti. La vicenda si inserisce nella costruzione verso WrestleMania 42, con l’attenzione puntata sulla sua figura. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi.

La costruzione verso WrestleMania 42 continua a intensificarsi e Jade Cargill è ancora una volta al centro della scena. Nell’ultima puntata di WWE SmackDown, la campionessa ha sorpreso tutti formando una nuova alleanza con Michin e B-Fab, unendo le forze contro la sua rivale Rhea Ripley. Dopo settimane di tensioni e confronti diretti tra Cargill e Ripley, il segmento ha preso una piega inaspettata quando le due ex rivali di Cargill hanno deciso di schierarsi al suo fianco, dando vita a un attacco a tre contro la sfidante al titolo. Il possibile nome della fazione. Subito dopo gli eventi di SmackDown, Jade Cargill ha pubblicato sui social una foto insieme alle sue nuove alleate, accompagnata da una didascalia che sembra aver svelato il nome del gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Jade Cargill To Debut New Baddies Stable In WWE

Tutto quello che riguarda Jade Cargill

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