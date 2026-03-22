wta miami paolini eliminata da ostapenko

Si chiude ai sedicesimi di finale l’avventura di Jasmine Paolini nel Masters 100 WTA di Miami, che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Paolini ha ceduto per 5-7 6-2 7-5 alla lettone Jelena Ostapenko. Iran, Teheran minaccia gli Usa: "Pronti a chiudere completamente Stretto di Hormuz se centrali elettriche saranno attaccate" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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