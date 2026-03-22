volley verona chiude la serie con milano e si regala la semifinale scudetto

Verona ha vinto la partita contro Milano con un punteggio di 3-0, chiudendo la serie per 3-1. La squadra ha conquistato così la qualificazione alle semifinali dello scudetto di volley maschile. La partita si è conclusa con i set 25-21, 25-23 e 25-20, portando Verona alla prossima fase del torneo, dove affronterà Civitanova.

Verona ha sconfitto Milano per 3-0 (25-21; 25-23; 25-20), ha chiuso la serie per 3-1 e si è qualificata alle semifinali scudetto di volley maschile, dove se la dovrà vedere contro Civitanova. La seconda forza della regular season ha dettato legge all’Allianz Cloud e si è lasciata alle spalle l’opaca prestazione di mercoledì, imponendosi in maniera brillante nella gara-4 dei quarti di finale e meritandosi il diritto di proseguire la caccia al tricolore. Gli scaligeri sono stati bravi a recuperare un break di svantaggio nel primo set (15-13), hanno fatto la differenza con un micidiale rush sul 22-22 nel secondo parziale e hanno preso il largo nelle battute iniziali della terza frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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