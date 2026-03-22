Vogue vs Dogue la storia della rivista di moda per cani finita in tribunale per violazione del marchio | Danneggia la nostra reputazione

Il mondo della moda per cani è al centro di un inaspettato contenzioso legale. Condé Nast, editore di Vogue, ha fatto causa a Dogue, piccola rivista dedicata alla moda per cani con tiratura inferiore a 100 copie, accusandola di « violazione del marchio». La disputa nasce da alcune copertine della rivista per cani, spiega il New York Times, tra cui un levriero italiano in abito da sera con guanti da opera e un labrador che mostra una collezione di trench coat. Secondo Condé Nast, il logo della rivista era «ovviamente pensato» per confondere i lettori, facendo apparire Dogue collegata a Vogue, e la prosecuzione della pubblicazione rischierebbe – a detta della celebre rivista di moda – di «danneggiare gravemente la reputazione» del marchio. 🔗 Leggi su Open.online

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Vogue ha fatto causa a un giornale di moda per cani perché si chiama DogueSecondo la casa editrice Condé Nast, il magazine «potrebbe danneggiare in maniera irreparabile la reputazione di Vogue». rivistastudio.com

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