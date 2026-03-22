Vogue fa causa a Dogue per danno d'immagine | la battaglia legale contro il giornale di moda per cani

Condé Nast ha intentato una causa federale nei confronti del marchio Dogue, accusato di danno d'immagine per l'assonanza del nome e la somiglianza del logo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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