Vogliono magistrati addomesticati

Un gruppo di persone ha espresso la volontà di vedere magistrati più controllabili. Si parla di un importante investimento nel personale, in particolare quello amministrativo, e di una rete informatica moderna e funzionante. Questi interventi mirano a migliorare le strutture e le risorse del sistema giudiziario. La questione riguarda principalmente l’efficienza e la gestione delle risorse umane e tecnologiche.

Referendum «La riforma non migliorerà l’esperienza quotidiana degli utenti della giustizia. Serve solo a rendere la magistratura più vicina ai voleri della maggioranza di turno» Referendum «La riforma non migliorerà l’esperienza quotidiana degli utenti della giustizia. Serve solo a rendere la magistratura più vicina ai voleri della maggioranza di turno» Un serio investimento in termini di personale, prima di tutto amministrativo. Una rete informatica degna di un paese civile. Risorse per l’edilizia giudiziaria e carceraria. Un’attenta opera di semplificazione delle leggi civili e una seria depenalizzazione in ambito penale. Una revisione della geografia giudiziaria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Vogliono magistrati addomesticati» Articoli correlati Dopo la mancata contestazione del tentato omicidio i magistrati vogliono farci votare Sì…Amara ironia di un amico intelligente che ha letto la prima pagina di ieri del Tempo, con il nostro scoop sull'incredibile orientamento della Procura... Referendum, Zagrebelsky a La7: “Vogliono intimorire i magistrati”. E inchioda Salvini su Sea Watch: “Deve pagare lui”“Sentenza Sea Watch? Il ministro Salvini, rivolgendosi ai cittadini contribuenti, ha detto che dovranno pagare loro il risarcimento alla ong. Contenuti e approfondimenti su Vogliono magistrati Argomenti discussi: Vogliono magistrati addomesticati; Un inganno pensato per umiliare. Referendum, Tajani: Con il Sì cambiamo l'ordinamento giudiziario voluto dal fascismoL'attuale ordinamento giudiziario è quello voluto dal fascismo, cioè il processo dove l'imputato è considerato colpevole, dove c'è l'unione delle carriere, la carriera dei magistrati giudicanti è la ... msn.com