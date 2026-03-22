Vittozzi da leggenda | trionfo nella mass start di Oslo e finale da regina

Lisa Vittozzi chiude la stagione di Coppa del Mondo con una vittoria di prestigio, conquistando la mass start di Holmenkollen e firmando il primo successo in carriera nel format. Sulla storica collina di Oslo l’azzurra completa la sua collezione di trionfi, portando a dieci il totale delle vittorie nel circuito e confermandosi tra le protagoniste assolute del biathlon mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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