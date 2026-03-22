È stato quando ha pensato di averla persa un’altra volta che Tadej Pogacar ha vinto la sua prima Milano-Sanremo. Quando da ossessione che era è diventata un’occasione. Quando ha capito che non aveva niente da perdere. E che gli sarebbe bastato arrivare al traguardo col sedere nudo e scorticato, con la maglia arcobaleno sporca e lacera, col sangue impastato all’asfalto: nessuno poteva pretendere che dopo essere finito per terra nel momento peggiore arrivasse a tagliare il traguardo davanti a tutti. È stato in quel momento che ha deciso di provarci: c’è ancora più gusto quando nessuno se lo aspetta. Ma vediamo nel dettaglio i cinque momenti che spiegano la portata del capolavoro Sanremo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Visto le traiettorie sulla Cipressa e com'è sceso con Pidcock? 5 cose "nascoste" della Sanremo di Tadej

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