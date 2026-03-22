Reggio Emilia, 22 marzo 2026 - La Virtus Olidata cade a Reggio Emilia sconfitta 84-70 da una ottima Una Hotels. Prestazione sottotono per i bianconeri che riescono a tenere bene il campo per i primi 8’, rimanendo in partita per poco più di un quarto, ma poi cedono ai padroni di casa. Con le percentuali al tiro che non aiutano, la difesa che non funziona e senza mettere l’energia necessaria per pareggiare quella degli avversari, la Virtus cade senza attenuanti e si vede avvicinare in graduatoria dalle dirette avversarie con Brescia che risale a -2 dai bianconeri (e una partita in meno giocata) e con Milano e Venezia che tornano a -4. Non bastano i recuperi di Francesco Ferrari e Momo Diouf a riposo a Sofia nel match di Eurolega con l’Hapoel Tel Aviv e il ritorno, dopo un mese di stop, anche Daniel Hackett, per evitare ai bianconeri il ko. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus ko a Reggio Emilia, l’ira di Ivanovic. “Abbiamo giocato male, senza energia”

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