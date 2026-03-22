Il Mantova perde 2-1 contro il Modena al Braglia. Nonostante un finale combattivo, i lombardi non riescono a recuperare lo svantaggio e la partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa. Il risultato riflette il dominio dei modenesi durante l'incontro, anche se il Mantova ha tentato una rimonta nel secondo tempo.

di Luca Marinoni Non basta un generoso finale al Mantova per tornare da Modena con un risultato positivo. Al termine del derby, nonostante qualche spavento di troppo negli ultimi minuti, fanno festa i gialloblù che consolidano il loro piazzamento in zona playoff, mentre la squadra di Modesto non riesce ad allontanarsi ulteriormente dalle posizioni calde di una classifica sempre più corta e insidiosa. Le due contendenti si affrontano con decisione sin dall’inizio e i primi spunti sono di marca emiliana, prima con De Luca e poi con Gliozzi: il punteggio non cambia. Gli ospiti cominciano a farsi vedere dalle parti di Chichizola dopo il 10’ con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virgiliani sconfitti 2-1 al Braglia. Mensah, la rimonta è un’illusione. Troppo Modena per il Mantova

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