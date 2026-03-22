A Vezzano Ligure una giovane ha minacciato un ciclista con una pistola giocattolo, stringendolo contro il guard rail e obbligandolo a fermarsi. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, attirando l'attenzione sulla scena di violenza lungo la strada. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulla dinamica dell’aggressione.

Vezzano Ligure (La Spezia), 22 marzo 2026 – Prima ha stretto il ciclista verso il guard rail, costringendolo a fermarsi. Poi, ha tirato fuori una pistola giocattolo, una riproduzione fedele di una semiautomatica Beretta privata del tappo rosso, e gliela ha puntata al petto. Una scena agghiacciante, avvenuta sotto gli occhi di automobilisti e passanti, aggravata dalla giovanissima età di chi – una volta ’disarmato’ e identificato – è stato poi denunciato dai carabinieri: un ragazzo appena diciottenne. L’episodio è avvenuto venerdì pomeriggio ai Prati di Vezzano, sulla statale Aurelia. È lì che il ciclista, che stava tranquillamente pedalando in direzione di Fornola, è finito nel mirino del ragazzo, che stava conducendo una mini car. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sull’Aurelia, giovane minaccia ciclista con la pistola giocattolo

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