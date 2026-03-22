Un gruppo di estremisti ha rivolto insulti violenti e razzisti anche dopo la morte di un noto politico. La sinistra ha organizzato un tribunale popolare per giudicare l’ex leader, in un episodio che ripropone comportamenti simili già verificatisi in passato, come nel caso di un ex presidente del consiglio avvenuto nel 2023. Gli atti sono stati compiuti pubblicamente e con intenti provocatori.

La sinistra monta un tribunale improvvisato per la morte di Umberto Bossi. Non è una prassi nuova: era già successo con il presidente Silvio Berlusconi nel 2023. Un esercizio tanto facile quanto misero, considerato che il soggetto bersagliato non ha più modo di replicare. Laura Boldrini, ex presidente della Camera dei deputati, oggi nelle fila dei Partito Democratico, ha attaccato a partire dal "linguaggio" del Senatùr. Bossi ha avuto uno stile di argomentare "violento, sessista e razzista", ha osservato su La7 l'anima bella della sinistra. Il fondatore del Carroccio, per la Boldrini, ha anche alimentato "l'odio interno" del Paese. Ed è stato un anticipatore di "tutto quello che è venuto dopo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Violento e razzista, non ci mancherà". Lo sfregio degli estremisti anche da morto

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