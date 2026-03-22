vinyl udine al bearzi domenica 22 marzo 2026

Domenica 22 marzo 2026, alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi di Udine, si terrà l’evento “Vinyl Udine” dalle 9.30 alle 19. La mostra mercato propone vinili e CD usati e da collezione, con il patrocinio del Comune di Udine. L’iniziativa coinvolge espositori e visitatori interessati al mondo della musica su supporto fisico. La manifestazione si svolge in via Don Bosco 2.

Domenica 22 marzo 2026, dalle 9.30 alle 19, alla palestra don Bosco dell’Istituto Bearzi di Udine (via Don Bosco 2), torna “Vinyl Udine”, mostra mercato del vinile e del cd usato e da collezione, con il patrocinio del Comune di Udine. Novità di questa edizione saranno gli eventi collaterali. Tra questi, la presentazione di “HANDMADE”, il nuovo lavoro discografico del chitarrista udinese Michele Pirona, pubblicato esclusivamente in vinile 180 grammi: un album poliedrico di chitarra acustica e classica, composto da 11 tracce e arricchito dalla presenza di diversi ospiti, tra cui il featuring del chitarrista di fama mondiale Antonio Forcione. Il primo estratto, “U Carcamagnu”, è un omaggio al genio di Paolo Villaggio ed è accompagnato da un videoclip girato a Udine in 42 location diverse. 🔗 Leggi su Udine20.it

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