Grande risultato per Elisa Maisto, giovane talento della scherma italiana e portacolori del Club Sportivo Partenopeo, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al Campionato Regionale di spada Under 14. L’atleta, che si allena anche con la Polisportiva Maristi di Giugliano, si conferma tra le promesse più interessanti del panorama schermistico campano e nazionale. La gara di Elisa Maisto è iniziata nel migliore dei modi. Nel girone eliminatorio, la giovane schermitrice di Villaricca ha mostrato subito grande determinazione, chiudendo con 5 vittorie e una sola sconfitta. Un avvio che ha messo in evidenza tecnica, concentrazione e una notevole maturità sportiva. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, Elisa Maisto conquista il bronzo al Campionato Regionale Under 14 di spada

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