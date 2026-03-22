Entro l’estate, il Comune di Capraia e Limite offrirà alle coppie la possibilità di celebrare il matrimonio a Villa Bibbiani. La struttura sarà disponibile per i matrimoni già durante la stagione estiva, consentendo ai futuri sposi di scegliere questa location per il loro giorno speciale. La decisione riguarda tutte le coppie che preferiranno questa opzione nel periodo estivo.

Entro l’estate, nella migliore delle ipotesi, le coppie che sceglieranno il Comune di Capraia e Limite per pronunciare il fatidico ’sì’ avranno la possibilità di sposarsi nella cornice di Villa Bibbiani. Questa la novità a seguito della proposta di istituire un ufficio di Stato civile per la celebrazione di matrimoni e unioni civili pervenuta al Comune lo scorso febbraio da parte della società che amministra la villa, di proprietà del manager texano George M. Rapier III. I rapporti tra le parti sono sempre stati positivi, sin dall’acquisizione del complesso: l’amministrazione comunale ha più volte ricordato in passato il "grande lavoro di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Villa Bibbiani di tutti. Spazio ai matrimoni già entro l’estate

Articoli correlati

Nuova Lancia Gamma, la vedremo già entro l’estate 2026?Ecco come sarà la nuova Lancia Gamma e cosa si aspetta per il periodo attorno al 2028 (dato che il lancio è programmato prima, nel 2026): Che cos’è...

Lavori Villa Comunale a Napoli, Santagada fissa nuova scadenza: “Entro l’estate aperti due lotti”Cantiere della Villa Comunale, l’assessore Vincenzo Santagada fissa la nuova scadenza: “Entro l’estate sarà aperto il primo e secondo lotto”.

Approfondimenti e contenuti su Villa Bibbiani di

Argomenti discussi: Villa Bibbiani di tutti. Spazio ai matrimoni già entro l’estate.

La dimora blasonata. Villa Bibbiani rilancia: Una cappella privata per nozze con glamourUn teatro settecentesco tornato al suo antico splendore meno di un anno fa, una chiesa privata appena restaurata, eventi esclusivi di alta moda e, da quest’anno, la possibilità di celebrare matrimoni ... lanazione.it

Venduta storica Villa Bibbiani, investimento da 20 milioni di euroOperazione da oltre 20 milioni di euro per la tenuta di villa Bibbiani, a Capraia e Limite, in provincia di Firenze. La dimora storica, famosa anche per il suo giardino, è stata venduta dalla Lionard ... ansa.it