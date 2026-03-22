A Benevento, la prima notte di ‘Janara’ ha immerso il pubblico tra suggestioni e atmosfere magiche, con un susseguirsi di eventi e spettacoli che hanno attirato numerose persone. L'evento, caratterizzato da una serie di appuntamenti, ha portato i partecipanti in un mondo di emozioni e mistero, creando un’atmosfera coinvolgente e ricca di fascino. La manifestazione continuerà nei prossimi giorni con ulteriori iniziative.

Tempo di lettura: 2 minuti Un flusso continuo di appuntamenti a cui assistere e da cui farsi coinvolgere. Con Janara – Le streghe di Benevento, la città non è semplicemente animata, ma letteralmente abitata da un racconto. Un racconto che scivola lungo Corso Garibaldi, si infila nei vicoli, si apre nei portoni, esplode nelle piazze. Ed è qui che Janara trova la sua cifra: nella dovizia e continuità dell’esperienza. Spettacoli, performance, riti, incontri e laboratori si intrecciano. E lo spettatore smette presto di essere tale, diventando protagonista della scena. Il passaggio più evidente di questa terza edizione avviene in Villa Comunale, trasformata nel Villaggio delle Streghe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento si perde nell’incanto di ‘Janara’: prima notte tra suggestione e magia

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