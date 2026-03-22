La serata di mercoledì 25 marzo alle ore 20.30 vedrà il Teatro Splendor di Aosta ospitare uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale locale. Sullo scenario del complesso culturale si prepara l’allestimento di Vicini di Casa, una produzione che promette di smontare le certezze delle relazioni umane con un mix di ironia e verità cruda. L’opera, tratta dalla pièce dell’autore catalano Cesc Gay, metterà in scena la dinamica tra due coppie che vivono nella stessa strada, ma con mondi interiori profondamente diversi. Un quartetto d’eccezione per raccontare le fragilità domestiche. Il cuore pulsante di questa rappresentazione risiede nella scelta dei quattro interpreti scelti per dare vita ai personaggi principali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicini di Casa: 4 attori smontano le certezze domestiche

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