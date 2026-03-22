Era uno scontro salvezza quello tra il Tottenham e il Nottingham Forest e a vincerlo, nettamente, sono stati gli ospiti. La squadra allenata da Tudor, con in porta l'obiettivo dell'Inter Vicario e in panchina Udogie (subentrato nel secondo tempo) per 3-0, a causa dei gol Igor Jesus, Gibbs-White e Awoniyi. Ora gli Spurs hanno un solo punto di margine sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vicario e Tudor, che incubo: Tottenham-Forest 0-3: highlights

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