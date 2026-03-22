Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17 | 25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code tra Orvieto e Attigliano verso Roma ci tocchiamo sulla Pontina dove a causa di un incidente ci sono in colonna tra Castel Romano e Spinaceto Verso il raccordo sullo stesso raccordo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Appia e Tuscolana riguardo alle consolari traffico intenso sulla Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe la tangenziale est verso il centro ricordiamo che per la presenza di un cantiere su questo tratto si transita su carreggiata ridotta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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