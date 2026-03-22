Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 del 22 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio fornisce informazioni in tempo reale sulla condizione delle strade e sui possibili disagi, offrendo un quadro della situazione attuale per chi si sposta nella regione. L'obiettivo è mantenere gli automobilisti aggiornati e facilitare la pianificazione dei percorsi quotidiani.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare per incidente traffico rallentato con code tra Prenestina Roma Teramo in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Casilina e doppia Invia detto niente traffico rallentato con code tra Fontana di Papa Cecchina Rimanendo in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia percorrendo rallentamenti dal Grande.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 13:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità di nuovo Bentrovati col informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook