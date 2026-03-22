Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 22 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Si tratta di un servizio fornito dalla regione, rivolto a informare gli utenti su eventuali variazioni o problemi sulla rete stradale. La comunicazione è stata resa nota attraverso i canali ufficiali di Astral infomobilità.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio percorrendo via Tuscolana rallentamenti a Rocca Priora tra via delle Carrozze via di Velletri direzione Artena in via Nettunense si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con l'aria del mare nei due sensi di marcia Rimanendo in Nettunense traffico rallentato con code tra Fontana di Papa e Cecchina direzione Appia in via Appia rallentamenti in prossimità dei centri abitati di bellezza in Genzano ed Albano nei due sensi di marcia sta percorrendo la. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 11:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Urbano della Roma Teramo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-03-2026 ore 11:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo il tratto Urbano della A24 si... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-03-2026 ore 18:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-03-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com Regione Marche. . A Macerata, è stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo sottopasso di via Roma, un'infrastruttura all’avanguardia che manda definitivamente in pensione il vecchio passaggio a livello e che rappresenta il successo di una complessa sin facebook